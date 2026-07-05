Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Javier Milei
Embajada de Estados Unidos
Manuel Adorni
Ariel Lijo
Selección Argentina
Mundial 2026
Fútbol
Miami
Lionel Messi
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Edición Impresa
GOMITAS
05 de julio de 2026 - 03:21
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Últimas Noticias
Entrevista a Joaquín Blanco, secretario del PS santafesino
“La sociedad necesita una propuesta progresista”
Por
Rubén Milito
Pagina 3
Por una buena toma
Por
Andrea Guzmán
TEATRO La directora Sofía Brihet concibió "Apenas en la tierra" como una partitura musical
Al infinito y más allá
Por
Violeta Sticotti
HISTORIETA "Leopoldo", un clásico moderno de Guillermo Saccomanno y Domingo Mandrafina
Como las de antes
Por
Lautaro Ortiz
Exclusivo para
CINE Se estrena "Dos pianos", lo nuevo de Arnaud Desplechin, con Charlotte Rampling
De amores y fantasmas
Por
Diego Brodersen
¿Quién se apropia de los beneficios?
Tensión geopolítica y soporte estatal
Por
Federico Kucher
Fast Food
Di Stéfano, Piazzolla y los Mundiales
Por
Juan José Panno
Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO
La primavera para Santilli duró lo que un suspiro
Por
Paula Marussich
El País
“Los futbolistas no somos conscientes del peso de nuestra voz”, dice Chicho Gaona
La historia del exjugador de Boca que tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos, encontró a su sobrino y pide que el fútbol no olvide
Por
Manuel Barrientos
Binance y Lemon deben informar los movimientos en las cuentas del exjefe de Gabinete
La Justicia pidió nuevas pruebas sobre Manuel Adorni
Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO
La primavera para Santilli duró lo que un suspiro
Por
Paula Marussich
Ley mordaza militar
En medio del desmantelamiento, el Ejército prohibió las quejas de los efectivos en las redes sociales y en WhastApp
Por
Raúl Kollmann
Economía
Pérdida acumulada de poder adquisitivo de u$s 62.000 millones
Caída salarial, motor de la crisis
Por
Raúl Dellatorre
Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord
El regalo del RIGI y las familias quebradas
Por
Leandro Renou
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,
El Banco Central refinancia toda la deuda REPO
La economía real profundizó su caída en mayo y junio
A los mejores 18 meses hay que sacarles 2
Por
David Cufré
Sociedad
La abogada tenía 50 años, padecía una neumonía bilateral
Murió Vanessa Rial, la abogada que logró que su exmarido fuera condenado a 37 años de cárcel
Por
Soledad Ferrari
Venezuela afronta las secuelas dejadas por el doble terremoto
Los familiares aun esperan milagros bajo las ruinas
Por
Manuel Palma
Infancias desprotegidas: los niños tienen acceso a su primer celular a partir de los 9 años
El riesgo de que los chicos usen a la IA como amiga y terapeuta
Por
Soledad Ferrari
Investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos en Punta Indio
Encontraron otro cuerpo flotando en Uruguay
Deportes
La subcampeona del mundo se impuso 1-0 con un gol de Mbappé
Francia terminó con la aventura de los paraguayos y sigue avanzando
Por
Daniel Guiñazú
El astro está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el séptimo?
El Messi 2030, una construcción que crece en tiempo real
Por
Pablo Amalfitano
Brasil-Noruega a las 17 y México-Inglaterra a las 21
Domingo de goleadores mundialistas en acción
El invento de Gianni Infantino paga la mitad de la cuenta
El fabuloso negocio de la pausa de hidratación
Por
Pablo Vignone