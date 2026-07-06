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El País

Cierre de una distribuidora de bebidas en Quilmes

Baja de consumo y 220 nuevos desempleados

Se trata de choferes que operaban para la empresa. El sindicato de Camioneros se declaró en alerta.

Cerró la distribuidora de bebidas Express Beer y quedaron en la calle 220 trabajadores
Cerró la distribuidora y quedaron en la calle 220 trabajadores. mundo gremial

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