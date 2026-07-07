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Colombia vs. Suiza hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
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Confirman que Gastón Montenegro sufrió una muerte violenta
📰 Debido a un conflicto por venta de drogas
07 de julio de 2026 - 21:00
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Darío Cháez, director de Investigación Criminal de Santa Fe, dio detalles del crimen.
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