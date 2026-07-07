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Lo que Milei y Caputo no lograron en dos años y medio, lo hizo la Selección
📰 Messi hace crecer el consumo
Según Scentia, las ventas de alimentos y bebidas en días de partido crecieron hasta 90 por ciento contra días comunes.
Por
Leandro Renou
08 de julio de 2026 - 01:57
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