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Rosario|12

Música. Quinteto Experiencia Piazzolla vuelve a sonar en el Atlas

📰 Disfrutar la ejecución de una música exigente

La formación se presenta este miércoles, con arreglos propios para homenajear unas composiciones originales y vigentes.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Experiencia Piazzolla reúne a musicos de trayectoria en la escena rosarina. Gentileza -

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