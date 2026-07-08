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El momento particular que transita el plantel de Lionel Scaloni
El descontrol del campeón del mundo
Por
Adrián De Benedictis
09 de julio de 2026 - 19:54
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El árbitro francés François Letexier anuló un gol de Egipto.
ODD ANDERSEN. AFP
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