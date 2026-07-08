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El Mundo
El presidente de EE.UU. provoca al inicio de la cumbre de la OTAN
📰 Trump insiste en controlar Groenlandia
09 de julio de 2026 - 00:11
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CUMBRE OTAN
Erdogan (der) se reunió con su par Trump en Ankara.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Groenlandia
Donald Trump
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