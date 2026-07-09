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Rosario|12

Inactivan 77 búnkeres en la ciudad de Rosario

📰 Derribo de un kiosco de drogas

Búnker de venta de drogas inactivado en Moreno 3926. Gobierno de la provincia de Santa Fe

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