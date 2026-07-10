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Rosario|12

Para padres para sobrevivir en vacaciones de invierno

📰 Agenda para Pibes & Pibas

Las actividades en estos días en distintos espacios son muchas y variadas, con cine, teatro, música y circo. Aquí algunas de ellas para elegir y disfrutar.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
El pequeño Nemo en la tierra de los sueños, hoy en El Cairo. Imagen Web

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