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CINE Entrevista a la documentalista colombiana Priscila Padilla
“Descubrí que había otro modo de ver la realidad”
En “Un nuevo amanecer”, la cineasta acompaña a cuatro excombatientes de las FARC en el difícil tránsito hacia la vida civil tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz.
Por
Silvina Pachelo
11 de julio de 2026 - 03:10
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Priscila Padilla completó una trilogía dedicada a las mujeres y sus resistencias.
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