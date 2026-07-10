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Rosario|12

Central le compra a Necaxa el pase de Tomás Badaloni

📰 Goleador que viene de México a Rosario

Los auriazules se deciden por invertir alrededor de tres millones de dólares por la ficha del ex Godoy Cruz. Hay incertidumbre por el regreso de Campaz.

Badaloni, viene de jugar en México. Imagen Web

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