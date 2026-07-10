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El País

En el final del juicio en Paraguay, el exsenador aseguró que “no cometió ningún delito”

📰 Kueider niega todo y aguarda la sentencia

El libertario está siendo juzgado por contrabando de divisas. En 2024, ingresó a Ciudad del Este con más de 200 mil dólares sin declarar. El lunes podría conocerse el veredicto.

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La Fiscalía solicitó de dos años y dos meses de prisión para Egardo Kueider. Archivo

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