Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Fútbol
9 de julio
Javier Milei
Día de la Independencia
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
En el final del juicio en Paraguay, el exsenador aseguró que “no cometió ningún delito”
📰 Kueider niega todo y aguarda la sentencia
El libertario está siendo juzgado por contrabando de divisas. En 2024, ingresó a Ciudad del Este con más de 200 mil dólares sin declarar. El lunes podría conocerse el veredicto.
11 de julio de 2026 - 22:21
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La Fiscalía solicitó de dos años y dos meses de prisión para Egardo Kueider.
Archivo
Últimas Noticias
Es uno de los más graves que ha sufrido España
Hay doce muertos y 23 desaparecidos por un incendio forestal en Almería
Por
Elena Llorente
La marca que puede alcanzar el Colorado frente a Suiza
Señor invicto: Alexis Mac Allister, tras el récord del Vasco y el Lobo
Por
Cristian Dellocchio
Resistencia en FATE
El abrazo de una comunidad contra el “industricidio” nacional
Por
Ines Hayes
Traslado histórico desde Francia
El Museo Británico ya alberga el Tapiz de Bayeux
Exclusivo para
Evitará reunirse con Lula Da Silva
Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro
La tregua a punto de romperse
Israel ya se ofrece para volver a bombardear Irán
El debate que deja sobre relieve el Mundial de EEUU, México y Canadá 2026
El Mundial y la multiculturización del juego
Por
Germán Lagger
El calentamiento global ya provoca estragos
Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia
El País
El llamativo testimonio de la niñera
Una empleada de Insaurralde y Cirio declaró que nunca entró al vestidor de los dólares
Cómo es el proyecto oficial
Milei insiste con la reforma del Banco Central y blindar su programa económico
Por
Natalia López Gómez
El exsenador había ingresado al país con una mochila con más de 200 mil dólares
Kueider asegura que “no cometió ningún delito” en el final del juicio en Paraguay
Evitará reunirse con Lula Da Silva
Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro
Economía
Arranca la temporada de presentación de balances en Wall Street
Señales mixtas desde los mercados globales
Encuentro con empresarios azucareros en Tucumán
Villarruel se desmarca de Milei y se alinea con las provincias por los biocombustibles
Una defensa "teórica" de la desregulación a ultranza
La economía de Milei, a contramano de los países exitosos
Por
Mara Pedrazzoli
Sube el crudo por dudas en la tregua
Las tecnológicas le dan impulso a Wall St.
Sociedad
Es uno de los más graves que ha sufrido España
Hay doce muertos y 23 desaparecidos por un incendio forestal en Almería
Por
Elena Llorente
Traslado histórico desde Francia
El Museo Británico ya alberga el Tapiz de Bayeux
Familiares realizaron una marcha
Encontraron en Caballito a la joven que había desaparecido en Belgrano
El GCBA las había cerrado pero hubo una campaña fuerte para que las restituyeran
Reincorporan a los docentes de las dos orquestas juveniles cerradas
Por
Santiago Brunetto
Deportes
La marca que puede alcanzar el Colorado frente a Suiza
Señor invicto: Alexis Mac Allister, tras el récord del Vasco y el Lobo
Por
Cristian Dellocchio
Habló el hincha que no se suma al festejo
En Noruega, no todos hacen fuerza para remar
Organizada por la comisión de Cultura de la Feria del Productor en Agronomía
Presentación del libro “Memorias para construir el futuro”, en medio del Mundial 2026
Lo confirmó el entrenador Murat Yakin
Suiza no podrá contar con una de sus estrellas para el choque de cuartos contra Argentina