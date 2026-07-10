Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

📰 LICENCIA

Licencia de conducir Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Megadespliegue policial en Córdoba: más de 50 allanamientos masivos, 27 detenidos y un dron secuestrado en Bouwer

"Hubo pánico, gritos y alaridos"

Vuelo terrorífico: se desprendió la ventanilla de un avión en el aire y casi provoca una tragedia

La cifra

Piden informes a Salud por el 8,5 de aumento de la mortalidad infantil

Por Roxana Sandá

Exclusivo para

El debate que deja sobre relieve el Mundial de EEUU, México y Canadá 2026

El Mundial y la multiculturización del juego

Por Germán Lagger
El calentamiento global ya provoca estragos

Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia

Irán extiende sus ataques a bases militares de EE.UU. en países de Medio Oriente

Kuwait, Bahrein, Jordania y Qatar interceptaron misiles iraníes en su espacio aéreo

La República Islámica calificó los bombardeos de “crimen de guerra flagrante”

Irán denunció que proyectiles de EE.UU. impactaron cerca de una central nuclear

El País

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian

La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa

Por Luciana Bertoia
Misa en la Catedral por el Día de la Independencia

En el Tedeum, García Cuerva apuntó contra los que se esconden “en cuevas de corrupción”

Por Washington Uranga
Milei insiste en modificar la Carta Orgánica del Banco Central

Una agenda alejada de la soberanía

Por Paula Marussich

Economía

Sube el crudo por dudas en la tregua

Las tecnológicas le dan impulso a Wall St.

La historia de una empresa nodal del "nuevo petróleo"

Los fierros por detrás de la IA

Por Javier Lewkowicz
Más de la mitad de créditos por electrodomésticos en mora

Hogares en quiebra

Por Mara Pedrazzoli

Inocencia Fiscal recargada

Por Eric Rosenberg

Sociedad

"Hubo pánico, gritos y alaridos"

Vuelo terrorífico: se desprendió la ventanilla de un avión en el aire y casi provoca una tragedia

En un segundo piso

Incendio en un edificio en Caballito: 19 personas debieron ser asistidas

Cómo va a estar el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de julio

Deportes

El canadiense estará en la celebración

Mundial 2026: Justin Bieber se suma al show de la Final

Comienzan el martes

Cómo se jugarán las Semifinales: cruces, días y horarios

Segundo partido de cuartos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones

Suiza: Ellos y nosotros

Por Juan José Panno