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Economía

La historia de una empresa nodal del "nuevo petróleo"

📰 Los fierros por detrás de la IA

Detrás de los modelos cada vez más avanzados de IA se libra una disputa por el control de una industria muy poderosa.

Javier Lewkowicz
Por Javier Lewkowicz
ASML produce cerca del 90% de los equipos avanzados de litografía. asml

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