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La marca que puede alcanzar el Colorado frente a Suiza

Señor invicto: Alexis Mac Allister, tras el récord del Vasco y el Lobo

El volante pampeano está por jugar su duodécimo partido en Mundiales.

Por Cristian Dellocchio
Alexis Mac Allister of Argentina during the FIFA World Cup 2026, Round of 16 football match between Argentina and Egypt on 7 July 2026 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, United States - Photo Jose Breton / Spain DPPI / DPPI (Photo by Jose Breton / Spain DPPI / DPPI via AFP)
Alexis Mac Allister, por ahora inamovible para Scaloni. AFP. DPPI via AFP

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