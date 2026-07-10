Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
25 min
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
25 min
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
25 min
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
25 min
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
25 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Cine II
Un mundo imaginado
10 de julio de 2026 - 13:37
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Fabricaba zapatillas para Nike y Adidas
Cierra Dass en Eldorado: cómo la trayectoria de la empresa expone el rumbo del país
La tregua a punto de romperse
Israel ya se ofrece para volver a bombardear Irán
También criticó la visión del arzobispo García Cuerva
El padre Paco Olveira apuntó al Gobierno: “Es un sistema que deja afuera a un sector”
"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian
La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
El debate que deja sobre relieve el Mundial de EEUU, México y Canadá 2026
El Mundial y la multiculturización del juego
Por
Germán Lagger
El calentamiento global ya provoca estragos
Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia
El recorte en Bienes Personales equivale a las necesidades para la educación
Si no le cobran a los ricos, no hay plata
Por
Mara Pedrazzoli
Depresiones, lesiones, trastornos alimentarios y abusos
El lado B del alto rendimiento infantil en el deporte
Por
Soledad Ferrari
El País
"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian
La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa
Por
Luciana Bertoia
Misa en la Catedral por el Día de la Independencia
En el Tedeum, García Cuerva apuntó contra los que se esconden “en cuevas de corrupción”
Por
Washington Uranga
Milei insiste en modificar la Carta Orgánica del Banco Central
Una agenda alejada de la soberanía
Por
Paula Marussich
Oposición sin tiempo para el 2027
Por
Juan Carlos Junio
Economía
Sube el crudo por dudas en la tregua
Las tecnológicas le dan impulso a Wall St.
El recorte en Bienes Personales equivale a las necesidades para la educación
Si no le cobran a los ricos, no hay plata
Por
Mara Pedrazzoli
Licitación
Techint volvió a perder
Inocencia Fiscal recargada
Por
Eric Rosenberg
Sociedad
En un segundo piso
Incendio en un edificio en Caballito: 19 personas debieron ser asistidas
Cómo va a estar el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de julio
Las paredes son un buen soporte para los ídolos
Mosaico en homenaje a Mercedes Sosa en la Escuela de Música Popular de Avellaneda
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Comienzan el martes
Cómo se jugarán las Semifinales: cruces, días y horarios
Segundo partido de cuartos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones
Suiza: Ellos y nosotros
Por
Juan José Panno
Nuevamente en Kansas City
La intimidad de la Selección antes de Suiza: asado, aliento a Dibu e incógnitas por la formación