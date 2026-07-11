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50 Años del Golpe

Un fallo del Poder Judicial que ilumina un tema invisibilizado

La violencia genocida contra las infancias

En el juicio de Comisaría 5ª, el TOF 1 de La Plata reconoció que los niños, las niñas y los adolescentes fueron víctimas en sí mismas del terrorismo de Estado.

Por Luciana Bertoia
FOTO ESPACIO MEMORIA la plata comisaria 5 campo concentración dictadura
la plata comisaria 5 campo concentración dictadura La Comisaría 5ª funcionó como centro clandestino, donde mujeres embarazadas y niños estuvieron en cautiverio. FOTO ESPACIO MEMORIA

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