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Rosario|12

Grave ataque del Gobierno nacional a la UNR

📰 Milei contra la libertad académica

El Presidente calificó de “aberración” un documental sobre Palestina proyectado en Humanidades. Bartolacci evitó responder.

"La gran Palestina", película del cineasta Rafael Range. Imagen Web

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