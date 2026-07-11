Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Tenía 25 años y disputó dos encuentros en la Copa del Mundo

📰 Sudáfrica llora a Jayden Adams

Adams, durante el partido de su selección contra la República Checa en el Mundial. ULRIK PEDERSEN. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Pulso cordobés

Del “kilómetro 0” a la timba financiera: el triste laberinto de Marcos Juárez y la experiencia neoliberal

Que no pare la fiesta en tiempos de Malaria

Por José Luis Lanao
La encrucijada que define el modelo de país

Impuestos y redistribución versus ajuste y desigualdad

Por Verónica Grondona y María Julia Eliosoff
Servicio Meteorológico Nacional

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de julio

Exclusivo para

Modelando el impacto económico de las nuevas tecnologías

Financistas y filósofos para la IA

Por Federico Kucher
Desde el massismo se muestran confiados para el próximo año

En búsqueda de la unidad del peronismo

Por Paula Marussich
Aparecen en redes sociales celebrando goles y potencian los estereotipos y el racismo

Las hinchas fake por IA, una nueva forma de violencia contra la mujer

Por Soledad Ferrari
El organismo desembarca en Argentina, ve a empresarios y opera que no hay crisis

El FMI se carga al hombro la campaña de Milei

Por Leandro Renou

El País

Ultraderechas y filosofía

Por Jorge Alemán
Más de la mitad de la gente quiere un cambio, pero un 40 por ciento lo apoya

Escenario abierto y un largo camino al 2027

Por Raúl Kollmann
Desde el massismo se muestran confiados para el próximo año

En búsqueda de la unidad del peronismo

Por Paula Marussich
La unidad del peronismo es clave para frenar a Javier Milei

Qué dicen las encuestas sobre las candidaturas

Por Raúl Kollmann

Economía

El organismo desembarca en Argentina, ve a empresarios y opera que no hay crisis

El FMI se carga al hombro la campaña de Milei

Por Leandro Renou

Arreglate como puedas

Por Hernán Letcher
En junio volvieron a bajar las ventas y los niveles de financiamiento

Menos consumo y el crédito sigue cayendo

Una defensa "teórica" de la desregulación a ultranza

La economía de Milei, a contramano de los países exitosos

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Servicio Meteorológico Nacional

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de julio

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de julio

La canícula ha generado miles de muertos en Europa y no cede

La Torre Eiffel y el Louvre cierran antes por el calor

Lo atacaron por la espalda con un botellazo en Villa Carlos Paz

Tres detenidos por hundirle el cráneo a un adolescente

Deportes

Radiografía del semifinalista que desafía al gran candidato

España gana o sufre fiel a su estilo

Por Pablo Vignone

Que no pare la fiesta en tiempos de Malaria

Por José Luis Lanao
Comienzan el martes

Mundial 2026: cómo se jugarán las Semifinales y los cruces, días y horarios

Emiliano Martínez y Alvarez terminaron siendo los más destacados

El uno por uno de Argentina

Por Adrián De Benedictis