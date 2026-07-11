TITULOS B - Clone

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El País

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Como si fuera un presidente de otro país

Milei desprecia la industria nacional y solo quiere importaciones

Por Paula Marussich
El volante fue descartado por el entrenador Murat Yaki

Suiza sufrió la baja de Manzambi, quien se lesionó en la práctica previa al partido frente a Argentina

Denuncian que se violó el debido proceso y el tribunal que condenó al expresidente no fue independiente

Expertos de la ONU consideran “arbitraria” la detención de Pedro Castillo en Perú

Por Carlos Noriega
Un buque de guerra británico atravesó el Mar Argentino

La Cancillería ordenó silencio y priorizó el futuro viaje de Milei al Reino Unido

Exclusivo para

El llamativo testimonio de la niñera

Una empleada de Insaurralde y Cirio declaró que nunca entró al vestidor de los dólares

Tras los ataques cruzados

Trump sigue negociando con Irán, pero dio por terminado el alto el fuego

Nuevo informe del Instituto Argentina Grande

Un salario rinde 10 tanques de nafta menos que hace 2 años

Por Juan Manuel Meza
El exsenador había ingresado al país con una mochila con más de 200 mil dólares

Kueider asegura que “no cometió ningún delito” en el final del juicio en Paraguay

El País

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La lowcost cancela viajes y el Gobierno mira para otro lado

Flybondi, sin vuelos ni control estatal

Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

Investigan a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino

Por Ailín Bullentini

Economía

En junio volvieron a bajar las ventas y los niveles de financiamiento

Menos consumo y el crédito sigue cayendo

La industria nacional que podría producir para Vaca Muerta, la minería y el campo queda al margen de su crecimiento explosivo

Primarización al palo

Por David Cufré
Arranca la temporada de presentación de balances en Wall Street

Señales mixtas desde los mercados globales

Encuentro con empresarios azucareros en Tucumán

Villarruel se desmarca de Milei y se alinea con las provincias por los biocombustibles

Sociedad

Es uno de los más graves que ha sufrido España

Hay doce muertos y 23 desaparecidos por un incendio forestal en Almería

Por Elena Llorente
Traslado histórico desde Francia

El Museo Británico ya alberga el Tapiz de Bayeux

Familiares realizaron una marcha

Encontraron en Caballito a la joven que había desaparecido en Belgrano

El GCBA las había cerrado pero hubo una campaña fuerte para que las restituyeran

Reincorporan a los docentes de las dos orquestas juveniles cerradas

Por Santiago Brunetto

Deportes

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Para sufrir menos y seguir siendo felices

La Selección va contra Suiza en Kansas City en busca de las semis

Por Cristian Dellocchio
La marca que puede alcanzar el Colorado frente a Suiza

Señor invicto: Alexis Mac Allister, tras el récord del Vasco y el Lobo

Por Cristian Dellocchio
Habló el hincha que no se suma al festejo

En Noruega, no todos hacen fuerza para remar