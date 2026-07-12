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CINE. El documental dedicado a Estelares en El Cairo
📰 Todo arranca con la explosión de una canción
Con material de archivo inédito y testimonios, el documental de Gonza López aborda ante Rosario/12 los primeros años de la banda. Función especial próximo viernes.
Por
Leandro Arteaga
12 de julio de 2026 - 19:42
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Estelares, la película.
Gentileza -
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