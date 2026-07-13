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Rosario|12

La UNR analiza la economía rosarina postpandemia y los efectos del ajuste

📰 Caída, transición y una recuperación que demora

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas relevó la “caída sistemática” en la ciudad desde fines de 2023. Desafíos de la IA.

Gonzalo J. García
Por Gonzalo J. García
La ciudad todavía no recupera los niveles de actividad de 2022 y 2023, y la situación es desigual entre sectores. Ramiro Ortega

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