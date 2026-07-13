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Economía

"Interrupción de la tendencia de recuperación", dicen empresarios

La construcción volvió a caer el mes pasado

El Índice Construya (IC) mostró una baja del 2 por ciento mensual. Además, se ubicó un 0,6 por ciento por debajo de los valores de junio del año pasado.

El acumulado del año marca un avance de apenas 0,5 por ciento.

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