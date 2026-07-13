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Al menos 28 muertos al incendiarse un bar en Bangkok, Tailandia
📰 Otro recital que terminó por el fuego - Clone
14 de julio de 2026 - 21:49
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Bangkok
Los forenses inspeccionan los restos tras un incendio en el bar «Rong Beer Na Lat Phrao» de Bangkok.
LILLIAN SUWANRUMPHA. AFP
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