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El País

Milei mandó al Senado los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal

📰 Un plan para pintar de violeta a Comodoro Py

El Presidente brega por quedarse también con la vacante de Irurzun, que cumple 75 años, y terminar así de copar un tribunal clave para las causas de corrupción.

Por Luciana Bertoia
La Cámara Federal está conformada por dos salas de tres integrantes cada una. La Cámara Federal está conformada por dos salas de tres integrantes cada una.

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