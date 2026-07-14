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Breve historia del no

Por Irene Vallejo
ilustraciòn de Marcela, la mujer que dijo no a su casamiento con Grisòstomo en El quijote. Wikimedia commons

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