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Cultura

CINE Andy Serkis y su versión animada de “Rebelión en la granja"

📰 “George Orwell aún es oportuno y relevante”

La historia podrá estar protagonizada por animales parlantes, pero en su centro hay temas bien humanos: el poder, la corrupción y la ignorancia deliberada de las masas.

Annabel Nugent
Por Annabel Nugent
Andy Serkis
Serkis con la gorra "Make Animal Farm Fiction Again" que le trajo problemas en EE. UU. AFP -

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