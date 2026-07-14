Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Francia vs. España hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 14 de julio de junio de 2026
1 hora
Francia vs. España hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 14 de julio de junio de 2026
1 hora
Francia vs. España hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Laura Santos estrenó en el Cervantes "Un joven golondrina"
La violencia en el pago chico
La autora fue seleccionada para hacer la obra en el marco de una residencia que tuvo entre sus organizadores al Royal Court Theatre de Londres.
Por
Laura Gómez
15 de julio de 2026 - 03:56
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Santos, actriz, dramaturga y directora. La obra va los domingos, a las 21.
VERONICA BELLO
Últimas Noticias
Un cortometraje de La Plata es semifinalista de los Student Academy Awards, la competencia estudiantil de los Premios Oscar
“A los jóvenes se nos invita a estar adormecidos para consumir”
Por
Omar Alfonzo
Se juega la primera semifinal
Francia vs. España hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
Los que se desempeñan en ese país y los que pasaron por la isla
Los jugadores argentinos y su relación con Inglaterra
Por
Adrián De Benedictis
La inversión había sido programada hace años
Luis Caputo anunció la aprobación de un proyecto RIGI para producir litio en Catamarca
Exclusivo para
"Nos morimos de frío"
Marcha de estudiantes de San Isidro a la Municipalidad por falta de estufas
Transporte a la baja
Más uso de servicios públicos
El tiroteo que involucra a agentes migratorios ocurrió en el estado de Maine
Exigen respuestas por la muerte de un colombiano a manos del ICE
Caída de 517 millones en las reservas internacionales
Impacto parcial del ruido externo
El País
La inversión había sido programada hace años
Luis Caputo anunció la aprobación de un proyecto RIGI para producir litio en Catamarca
Está entre los 5 peores
Milei sigue perdiendo puestos en el ranking de imagen de presidentes de Latinoamérica
La deuda de vivir con una jubilación que no alcanza
Por
Andrés La Blunda*
La desafortunada relfexión del vocero
El Gobierno culpa a la población por endeudarse: “No saben manejar sus ingresos”
Economía
El IPC del sexto mes de 2026
La inflación de junio fue 1,9, según el INDEC
La crisis libertaria
Desde que asumió Milei se perdieron más de 341 mil puestos de trabajo y 28 mil empresas
Registraron caídas de hasta el 80%
“Te compran una o dos flautitas”: Panaderos en alerta por el desplome en las ventas de pan y facturas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 14 de julio de junio de 2026
Sociedad
Omar Yaghi, Nobel de Química en 2025, anunció que trabajará en China
Igual que Milei, Donald Trump promueve su propia fuga de cerebros
Por
Pablo Esteban
Aunque su estado de salud sigue siendo grave
La CIDH levantó las medidas de protección sobre Milagro Sala
El cruce entre los abogados
Juicio por Maradona: Burlando y Oneto casi se agarran a las piñas
Por trastornos de salud mental
Murió Catalina Giraldo, la mujer que enfrentó una batalla legal en Colombia para acceder a la eutanasia
Deportes
Se juega la primera semifinal
Francia vs. España hoy en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
Los que se desempeñan en ese país y los que pasaron por la isla
Los jugadores argentinos y su relación con Inglaterra
Por
Adrián De Benedictis
Por la semifinal del Mundial 2026
Con un posteo irónico, la Embajada británica buscó desdramatizar el partido contra Argentina
La mirada de Página/12 en Francia '98
Aquel otro gran Argentina-Inglaterra
Por
Juan José Panno