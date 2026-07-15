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Los gremios docentes van por una actualización paritaria del 30%
📰 La expectativa puesta en recuperar el sueldo
Tanto Amsafé como Sadop reclaman una paritaria que no pierda con la inflación y remarcaron que los antecedentes paritarios con la gestión Pullaro no son buenos.
15 de julio de 2026 - 04:10
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