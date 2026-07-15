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Rosario|12

Miradas diversas ante una semifinal histórica Argentina-Inglaterra

Mucho más que fútbol en el corazón de millones

El aliento, Malvinas, la entrega actual y la pasión desatada.

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