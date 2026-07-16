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Los científicos jugaron su propio partido contra el Gobierno

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Participá por un ejemplar de Militares Patriotas

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Se presentó ante el Congreso

Un Casal activo en busca de mantener el puesto de Procurador General

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Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI

Súper incentivos en contra del “bien común”

Por Raúl Dellatorre

El País

Protesta frente por el ajuste y encuentro en el Congreso

Los científicos jugaron su propio partido contra el Gobierno

Entrevista a Eduardo "Wado" de Pedro

“Milei no solo vino a destruir el Estado, vino a destruir la Nación”

Por Matías Ferrari
Un pase de facturas del cura represor

Von Wernich acusa a la Iglesia de haberlo abandonado

Por Luciana Bertoia
Tras el triunfo contra Inglaterra

El balcón de CFK se iluminó con las Malvinas

Economía

Junio, séptimo mes consecutivo de baja interanual

Sigue cayendo el consumo privado

Desde la asunción de Milei, la industria y el trabajo ¡afuera!

Un país con treinta empresas menos cada día

Por Mara Pedrazzoli
La cantidad de máquinas en uso es inferior a la del año pasado

La industria, cada vez peor

Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos

Piden salario mínimo de 3 millones de pesos

Sociedad

Una multitud copó el monumento porteño

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La fiesta infinita estalló en el Obelisco

Por Santiago Brunetto
Repercusión internacional

Argentina, a la final: así reaccionaron los diarios más importantes del mundo

Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo

Argentina es finalista: los mejores memes de una semifinal infartante

Deportes

Los jugadores desoyeron las prohibiciones y sostuvieron el reclamo

Contra la censura a la causa Malvinas

Por Gustavo Veiga
Harry Kane y el DT alemán Thomas Tuchel lamentaron la dura derrota

Los ingleses, “devastados” en su adiós

Tras perder en semifinales

Los medios ingleses acusaron “arrogancia argentina” aunque reconocieron la excelencia de Messi

El capitán argentino celebró el épico triunfo sobre Inglaterra

Lionel Messi: “La victoria que fuimos a buscar”

Por Malva Marani