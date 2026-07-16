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El País

Este sábado se cumplen 32 años del atentado contra la AMIA

Las pistas falsas de la SIDE

En la revisión de los archivos de Secretaría apareció un listado de teléfonos que se ocultó a la justicia. Hay polémica por un testigo al que le pagaron.

Por Raúl Kollmann
Se cumplen 32 años del ataque a la mutual judía.

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