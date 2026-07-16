📰 TITULOS B

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Trabaja en "Incidente en Vichy", los jueves en Caras y Caretas 2037

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Protagonizada por Sydney Sweeney

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Sobre el fútbol como dinámica de lo impensado

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Entrevista a Alejandra Glaze

El psicoanálisis en la era del algoritmo

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El hachazo al sistema científico suma repercusiones internacionales

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Por Soledad Ferrari
Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos

Piden salario mínimo de 3 millones de pesos

El País

CFK salió al balcón a celebrar el triunfo de la selección frente a Inglaterra

Un triunfo que repicó en todo el arco político

Más cruces de la interna llibertaria tras el triunfo de la Argentina a Inglaterra

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Por Melisa Molina
El oficialismo tendría el camino allanado este jueves en la Cámara Alta

El Senado debate el proyecto que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

Por Paula Marussich
Luego de 10 días la Cancillería se quejó

Por fin el gobierno repudió la incursión de un buque inglés por el Mar Argentino

Economía

Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos

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La cotización minorista del BNA finalizó en 1495

El dólar volvió a cerrar en suba

Junio, séptimo mes consecutivo de baja interanual

Sigue cayendo el consumo privado

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Sociedad

Golpearon al padre Paco

Gendarmería reprimió la marcha de jubilados en Congreso en la previa al partido Argentina vs. Inglaterra

El camino fue largo, esta ley fue rechazada por la Cámara alta tres veces

Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate

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Récord de más de 50 millones de dólares por un esqueleto de Tyranosaurus rex

Polémica por la subasta de un fósil excepcional

Deportes

Harry Kane y el DT alemán Thomas Tuchel lamentaron la dura derrota

Los ingleses, “devastados” en su adiós

El capitán argentino celebró el épico triunfo sobre Inglaterra

Lionel Messi: “La victoria que fuimos a buscar”

Por Malva Marani

La mejor Selección de la historia

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La Selección, un fenómeno social

Por Daniel Guiñazú