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CINE Christopher Nolan y la experiencia de filmar "La Odisea"
📰 “Yo llevaba veinte años con esto en la cabeza”
El éxito de su trilogía sobre Batman y “Oppenheimer” le dio libertad total para adaptar a Homero, “la oportunidad de hacer algo que de otra manera no hubieras podido hacer.”
Por
Jacob Stolworthy *
16 de julio de 2026 - 18:34
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"The Odyssey" New York premiere
Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway en la premiere de "La Odisea".
ANGELA WEISS. AFP
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