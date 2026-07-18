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Rosario|12

CINE . "Madres jóvenes" y "Que la bestia muera"

📰 Películas sensibles con mirada autoral

En el fin de semana, se exhibe la película de los hermanos Dardenne, y se recupera uno de los clásicos de Claude Chabrol.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Madres jóvenes. cine Imagen Web

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