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Rosario|12

Sería titular contra Belgrano

📰 Rubén, de titular

Prensa Carc

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Tradwives: por qué el modelo neoconservador fracasa en Argentina

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Ningún entrenador extranjero pudo ganar la Copa del Mundo

Una fruta prohibida para los DT de afuera

Por Malva Marani
Desmalvinización, subordinación a Trump y el fantasma de Galtieri

La sobreactuación de Milei ante el reclamo de la selección por Malvinas

Por Paula Marussich
El reclamo soberano por Malvinas que llegó desde el Mundial y trastocó los planes de Milei

“Patrioterismo berreta”

Por Luis Bruschtein
Memoria Activa y la AMIA

“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”

El País

Marco Rubio recurre al pintor austríaco

Por Jorge Elbaum

La IA y el llamado “ser humano”

Por Jorge Alemán
Repudiable tuit del vocero presidencial

Ravier: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”

La investigación de la represión a Pablo Grillo

A la Federal se le “perdieron” los registros del momento del ataque

Por Irina Hauser

Economía

Las dudas sobre el programa financiero

Por Hernán Letcher
En junio, subieron los precios mayoristas y el costo de construcción

La inflación no tan debajo de la alfombra

Crecen las dudas sobre el cumplimiento de las metas con el FMI

El superávit que no es, muestra las grietas

Por Mara Pedrazzoli
Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio

Derecho al descanso, en picada

Sociedad

Del caso Erika Kirk a los lamentos de Maru Botana

Tradwives: por qué el modelo neoconservador fracasa en Argentina

Por Dolores Curia
Valparaíso está entre las ciudades más afectadas

Chile: cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja por fuertes tormentas

Para este domingo por los festejos de la final de la Copa del Mundo

El Gobierno de la Ciudad prepara un operativo de seguridad con mil policías en el Obelisco y cortes de calles

Nublado con probabilidad de tormentas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 18 de julio

Deportes

La última práctica antes de la final

Argentina se entrenó bajo la lluvia; España prefirió guardarse

Por Cristian DellocchioEnviado especial
Argentina enfrenta a España en Nueva Jersey por el título del mundo

Un triunfo (con sufrimiento) más y no jodemos más

Por Cristian DellocchioEnviado especial

Qué lo parió, Messi

Por Malva Marani
La definición del tercer y cuarto puesto

Francia vs. Inglaterra hoy en vivo por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto