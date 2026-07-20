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El ministro bajó una línea fuerte para evitar que se dispare la inflación
📰 Caputo aprieta a ceos para que no suban sueldos
Les avisó que no homologará más de 2 por ciento. Mientras, se duplicó la cantidad de pedidos de adelanto salarial para consumo básicos.
Por
Leandro Renou
20 de julio de 2026 - 00:03
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El titular de Hacienda quiere sostener la inflación aunque la economía se congele aún más que ahora
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