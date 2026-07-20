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La fuerza del equipo por encima de las individualidades
📰 El camino que abrió la Scaloneta
Más allá de la derrota con España, la Selección dejó una lección de unidad y esfuerzo colectivo que vale la pena emular.
Por
Facundo Martínez
21 de julio de 2026 - 00:10
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Lionel Scaloni les habla a los jugadores durante una de las pausas de hidratación de la final.
EFE. EFE
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