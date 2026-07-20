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El Gobierno quiere vender 50 mil hectáreas del organismo
📰 El INTA, también en lista de remate
Los gremios denuncian un negocio inmobiliario. El Gobierno ya subastó lotes en Ituzaingó y la histórica sede del instituto en Palermo.
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Laura Vales
22 de julio de 2026 - 00:49
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Nicolás Bronzovich, el presidente del INTA que anuncia como un logro la venta de sus tierras.
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