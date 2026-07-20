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Sociedad

“Sabia-Mar” será lanzado en el primer semestre de 2027

📰 Un satélite para estudiar el mar

Diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y por Invap, aportará información estratégica sobre recursos y costas.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
SABIA-Mar: el nuevo satélite que tendrá la Argentina para vigilar el océano
SABIA-Mar ciencia argentina para la soberanía nacional. Redes Sociales

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