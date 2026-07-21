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MÚSIVA “Bebop R&B Collective”, nuevo ciclo, todos los miércoles
“Es un género que hoy tiene mucho para decir”
Bajo la dirección y curaduría de Lolita Fiamma, el reducto jazzero explorará, con una banda estable, la riqueza, la historia, la evolución y el presente del rhythm & blues.
Por
Santiago Giordano
22 de julio de 2026 - 03:21
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Bebop R&B Collective le rinde homenaje a una riquísima tradición musical.
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