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Bullrich y Villarruel acordaron un armisticio en el Senado
En tregua hasta la próxima riña
La vice y la jefa del bloque de LLA se reunieron para desescalar el conflicto que incluyó denuncias penales y filtración de chats.
Por
Paula Marussich
23 de julio de 2026 - 00:06
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La guerra entre Bullrich y Villarruel, un clásico del gobierno libertario.
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