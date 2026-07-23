TITULOS B - Clone

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El País

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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de julio

La morosidad golpea más fuerte en jóvenes y usuarios de billeteras virtuales

En Salta, el 32,8% de los deudores está en mora con sus créditos

El director de Vialidad Nacional afirmó que la Nación devolverá los fondos

Sáenz anunció que la provincia afrontará la obra de la ruta nacional 9/34

“Una forma de discriminación”

Piden a la Procuración garantizar el derecho a defensa de indígenas

Por Laura Urbano

Exclusivo para

Caputo desactivó las expectativas de los agroexportadores

Sin nueva baja de retenciones

Una bandera por Malvinas frente a un imperio decadente

Por Daniel Kersffeld
Finalmente concluirá el próximo viernes 31 de julio

Liga Profesional: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

Aunque estas infraestructuras se impulsan para reducir la contaminación, en verdad podrían multiplicarla

Asociaciones ambientalistas se oponen a la creación de centros de datos espaciales

Por Pablo Esteban

El País

Con argumentos confusos

Nicolás Pino defendió el proyecto de extranjerización de la tierra del Gobierno

El proyecto del oficialismo para poner al país en venta

El Gobierno busca destrabar la ley de extranjerización de tierras

Por Paula Marussich
El modelo que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza

Los enclaves extranjeros que ya existen en el suelo argentino y que Milei busca expandir

Por Celeste del Bianco

Por algo lo hicimos bandera

Por Giannina Benvenuto y Florencia Sosa

Economía

Caputo desactivó las expectativas de los agroexportadores

Sin nueva baja de retenciones

Encadenaron cinco meses a la baja, según el Indec

Caen las ventas en supermercados - Clone

Compraventas en junio. Caen las ventas con hipoteca

Repunte parcial en inmuebles

La deuda flotante del gobierno, el déficit bajo la alfombra

Cuentas impagas y falso superávit

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de julio

Soportaron temperaturas de hasta -27 grados

Catamarca: rescataron a cuatro mineros que habían quedado atrapados en la nieve durante tres noches

El presunto asesino se quitó la vida

Asesinaron a un ingeniero argentino en Madrid: el principal sospechoso creía que era el amante de su esposa

La chica de dos años sufrió una broncoaspiración al alimentarse

Se conoció la autopsia de la niña fallecida en Villa Gesell.

Deportes

El argentino compartió la rueda de prensa con Sainz y Alonso

La Fórmula 1 le abrió la herida a Colapinto: “Es una vergüenza”

Por Malva Marani
La historia de superación e inclusión de Lucas Tomasi

Licencia oficial para el primer piloto de karts con síndrome de Down

Por Florencia Castro
Su futuro en la Selección es una pregunta que sigue abierta

Una semana de silencio: todo lo que Lionel Messi no dijo

Por Pablo Amalfitano
Inter de Milán y Barcelona, tras los pasos del jugador argentino

Cuti Romero se va del Tottenham y dos gigantes de Europa tironean por él