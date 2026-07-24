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📰 Calificó de insuficiente la oferta salarial

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Opinión

Operaciones electorales trumpistas en Brasil

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Las sospechas de corrupción salpican la candidatura del primógenito bolsonarista.

Brasil: una película de terror jaquea al clan Bolsonaro

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Polémica por la quita de stickers de las Islas Malvinas en colectivos y trenes

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Un tiro en el pie desde adentro del Gobierno

Bombardeos estadounidenses contra la provincia iraní de Juzestán dejaron cuatro muertos

Irán atacó nuevamente bases de EE.UU. en Baréin y Jordania

Los peligros del ciberacoso

La Unión Europea acusó a TikTok de poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes

El País

Detuvieron a un excustodio

Intentaron asaltar la casa de Daniel Scioli en Villa La Ñata

Ley de tierras: ¿Chau Argentina?

Por Pedro Peretti
El presidente argentino apoyó al ultraderechista en Brasil

Milei, optimista con Bolsonaro Jr.: “Confiamos en ti para lograr parar a la basura socialista”

El mandatario sale a a jugar en favor de la ultraderecha

Milei arranca su jornada de apoyo al hijo de Bolsonaro en Brasil

Economía

¿A qué viene Kristalina Georgieva?

Por Hernán Letcher
La industria automotriz se enfrenta a la tormenta perfecta

A la intemperie

Por David Cufré
El vocero presidencial anticipó que el dólar podría llegar a los $1800

Un tiro en el pie desde adentro del Gobierno

Con Milei perdió más del 40 por ciento de su poder adquisitivo

El salario mínimo, más mínimo

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Argentina restringió en 2003 la técnica de alimentación forzada de animales

Brasil prohibió la producción y comercialización foie gras

En Villa Ventana

Tras un intenso operativo, encontraron a un joven que se había perdido en las sierras tras consumir hongos alucinógenos

La pareja, acusada de homicidio, alegó que la menor sufrió una complicación respiratoria

Horror en Villa Gesell: apartaron de sus padres al hermanito de la nena que murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco

El mamífero marino se encontraba frente a la costa de San Isidro

Una ballena quedó encallada en el Río de la Plata: Prefectura Naval desplegó un operativo de rescate

Deportes

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Se terminó el amor de River con Juanfer Quintero

Entrevista con la juvenil nadadora, una de las mayores promesas del deporte argentino

Agostina Hein: “Aprendí a manejar las presiones y la ansiedad”

Por Marcos González Cezer
No pudo superar la Q2

Colapinto largará 13º en Hungría

El argentino corre en Hungaroring

Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Hungría: la clasificación, minuto a minuto