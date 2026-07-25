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El País

Se presentó el libro de Página/12 en la Ex ESMA

📰 Las 50 tapas que construyen memoria

La presentación fue un recorrido por la historia del diario entrelazada con la de lucha de los organismos de derechos humanos.

Presentación del libro “Página|12: 50 años del golpe, 50 tapas”, Casa por la Identidad
Herrera, Bertoia y Ginzberg en la presentación. Redes Sociales

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