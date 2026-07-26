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Economía

El lobby y los apuros para que empresas foráneas se queden con tierras locales

📰 El remate de terrenos de Sturzenegger y la Rural

Capitales estadounidenses y europeos preguntaron cuándo sale la Ley. Los propietarios de la SRA, ya pusieron precio: 10 mil hectáreas por 30 millones de dólares.

Por Leandro Renou
Sturzennegger con Nicolas Pino Pino, el jefe de la Sociedad Rural, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el comedor del predio ferial de Palermo archi

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