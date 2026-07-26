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Rosario|12

TEATRO. "La omisión de la familia Coleman" llega a La Comedia

📰 “Es una obra que no para de sorprendernos”

Está muy bien balanceada entre lo dramático y el alivio cómico que tienen las situaciones, dentro de una familia a la que le pasan cosas muy peculiares.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
teatro Gentileza -

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