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El Mundo

Trump buscaba imponer cambios antes de los comicios

📰 Revés para la reforma electoral

La jueza federal Indira Talwanin dijo que la orden no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales”.

WASHINGTON (United States), 24/07/2026.- US President Donald Trump takes a question during an announcement on US nuclear innovation in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 24 July 2026. The announcement came after the Marine Minerals Administration and the Nuclear Regulatory Commission signed an agreement on 22 July to coordinate oversight of potential nuclear energy projects on the US Outer Continental Shelf. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Trump cuestionó el voto por correo y firmó una orden para restringirlo. EFE. EFE

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