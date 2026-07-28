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HANDBALL Entrevista con Diego Simonet a un mes de su retiro
📰 “Fue mucho más de lo que esperaba”
Desde Montpellier, el referente analizó su carrera, el presente del handball argentino, las espinas que le quedaron y su futuro.
Por
Marcos González Cezer
29 de julio de 2026 - 18:50
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Diego Simonet, el mejor jugador de la historia del handball nacional.
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