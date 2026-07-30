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Cultura

"Los domingos", de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa

📰 Entre familia, Dios y propiedad

La calma familiar se rompe cuando la adolescente Ainara decide entrar a un convento de monjas de clausura.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
"Los domingos" fue premiada en San Sebastián y los Goya. Prensa -

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